Выставка Мордовского заповедника открылась в Нижегородской области

8 июля в городе Первомайске Нижегородской области состоялось открытие мобильной выставки «Окно в природу».

Экспозиция Мордовского заповедника была организована в Культурно-досуговом центре Первомайска. Среди представленных работ – пейзажи художников Светланы Нестеровой, Евгения Балакшина, Малика и Руслана Ямбушевых, Константина Попкова, Аллы и Дмитрия Сысоевых из Пензы, Елизаветы Трофимовой из Санкт-Петербурга.

Также гости выставки могли увидеть снимки, сделанные в заповеднике с помощью фотоловушек, видеоролики и коллекцию насекомых.

Серия выставок «Окно в природу» экспонируется с 2014 года и побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Чувашии, Мордовии, Ульяновской, Нижегородской и Пензенской областях.