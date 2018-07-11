В Саранске ведут благоустройство дворовых территорий

В Ленинском районе Саранска за сезон 2018 года планируют благоустроить 21 дворовую территорию, в Пролетарском - 14, в Октябрьском районе - 15.

Кроме того, до конца 3-го квартала планируется завершить работы по благоустройству парка 70-летия Победы по ул. Ярославской. Напомним, именно эта территория была предложена горожанами и выбрана в ходе голосования жителей.

Как сообщил начальник управления ЖКХ и благоустройства Администрации Ленинского района Виталий Чавкин, на благоустройство дворов предусмотрено более 23 млн рублей. На 9 придомовых территориях ремонт завершен. В остальных дворах благоустройство закончится в течение месяца. Кроме того, еще 6 млн рублей выделено из бюджета города на благоустройство дворов Ленинского района в рамках целевой программы, и оно завершится в третьем квартале.

По 24 млн рублей выделено на благоустройство дворов в Пролетарском и Октябрьском районах города. Работы на большинстве запланированных объектов уже ведутся.

В пресс-службе администрации города отмечают, что заявки на благоустройство своих дворовых территории оставляли жители домов. Отбор проводился среди 96 заявок от горожан, и 64 из них соответствовали требованиям программы и участвовали в завершающем отборе. Подобная возможность есть у горожанам благодаря проекту «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск в 2018 – 2022 годах».

Источник: adm-saransk.ru