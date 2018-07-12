Житель Рузаевки обвиняется в стрельбе в многолюдном месте

17 июля в Рузаевском райсуде РМ состоится рассмотрение уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Рузаевки Пискунова, обвиняемого в хулиганстве.

В ходе расследования было установлено, что вечером 1 мая 2018 года обвиняемый находился на ул. 40 лет Победы в Рузаевке. Находясь в многолюдном месте, Пискунов нецензурно выражался, а затем четыре раза выстрелил вверх из сигнального револьвера. На обращенные к нему просьбы о прекращении опасного поведения обвиняемый отвечал руганью.

Пресс-служба районного суда сообщает, что Пискунов свою вину признал и просил рассмотреть дело в особом порядке.