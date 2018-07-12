За полгода в Мордовии родилось 2728 детей

По данным Мордовиястат, за январь - май 2018 года в республике родилось 2728 детей, 1386 из них - мальчики, 1342 - девочки. Отмечается, что из общего числа новорожденных 39,1% являются первенцами в семьях, 43,4% - вторыми детьми в семье и 17,5% - третьими и более детьми в семьях.

Что касается уровня смертности, то за полгода число умерших составило 4741. Основная причина смертей - болезни системы кровообращения (30,9%), затем идут болезни нервной системы - (15,9%) и смертность от новообразований (11,4%).

Неутешительна картина с количеством браков и разводов в республике. За январь - май 2018-го число браков составило 1100, а количество разводов - 1059.

Источник: mrd.gks.ru