Фан-фест в Саранске 15 июля: финал чемпионата и выступление звезд

15 июля площадка фестиваля болельщиков на Советской площади откроется в 16:00. Зрителей ждет развлекательная программа и DJ-сет от исполнителя SASIN.

Затем, в 17:40, на главном экране начнется трансляция финального матча между сборными Франции и Хорватии из московских "Лужников".

Программу мероприятий в 20:00 продолжит выступление российской фолк-рок группы The Hatters, а в 21:00 на сцену выйдет голландская певица Ева Симонс.

В 21:50 зрителей мероприятия ждeт DJ-сет от Bobina, а в 23:00 - DJ-сет от Sazhenka.

Источник: saransk-2018.com