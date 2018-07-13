В Мордовии 248 человек пострадали от укусов клещей

С начала эпидемиологического мониторинга за инфекциями, передающимися клещами, и по 11 июля 2018 года за медицинской помощью обратились 248 человек, в том числе 95 детей. Это число пострадавших от укусов клещей меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Тогда за аналогичный период в медучреждения за помощью обратились 253 человека, в том числе 102 ребенка.

Заболеваемость клещевым боррелиозом в данный момент также ниже, чем в прошлом году (1 случай и 4). Среди детей до 14 лет случаев данного заболевания не зафиксировано.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора напоминают о важности соблюдения следующих правил: собираясь в лес, надевать светлую одежду с длинным рукавом, брюки заправлять в носки, надевать головной убор или капюшон. Важно пользоваться репеллентами и проводить само- и взаимоосмотры.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru