В Мордовии за первое полугодие снизился уровень преступности

За первые шесть месяцев текущего года в Республике Мордовия снизился общий уровень преступности.

В общей сложности в период с января по июнь нынешнего года на территории региона было зарегистрировано 3942 преступления. Данный показатель на 9,4% ниже того уровня преступности, который был зафиксирован за первые шесть месяцев минувшего года.

Наибольшее количество преступлений было зарегистрировано в Саранске. Также достаточно много преступлений было зафиксировано в Рузаевском районе. Наименьшее количество нарушений закона было зарегистрировано в Большеигнатовском районе.

Преступления небольшой тяжести составляют 56,1% от общего количества правонарушений. Наименьший удельный вес имеют преступления особой степени тяжести (6,8%).

Источник: prokrm.ru