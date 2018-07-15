В Зубово-Полянском районе произошло серьезное ДТП

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей.

Днем 14 июля на одной из трасс, которая проходит по территории указанного района, произошло столкновение двух автомобилей марки ВАЗ-2112 и Renault Duster. Обе машины двигались на достаточно высокой скорости, поэтому вследствие удара иномарка опрокинулась.

По предварительным данным, были травмированы два человека. Данная информация пока что уточняется.

Точна причина ДТП неизвестна. Вероятнее всего, авария произошла из-за того, что водитель одной из машин выехал на встречную полосу, не сумев справиться с управлением.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Фото опубликовал Евгений Горохов.

Источник: vk.com/saransk_photo