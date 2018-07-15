В Рузаевке сотрудники ГИБДД проверят тонировку

16 июля в Рузаевке сотрудники Госавтоинспекции проведут специальный рейд под названием «Тонировка».

В рамках проведения указанного мероприятия представители правоохранительных органов будут замерять светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол.

Водители, уровень светопропускаемости стекол в машинах которых ниже 70%, должны будут удалить тонировку.

Стоит упомянуть о том, что в настоящее время в России размер штрафа за неправильную тонировку составляет 500 рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УГИБДД России по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф