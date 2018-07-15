В Рузаевке сотрудники ГИБДД проверят тонировку

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16 июля в Рузаевке сотрудники Госавтоинспекции проведут специальный рейд под названием «Тонировка».
В рамках проведения указанного мероприятия представители правоохранительных органов будут замерять светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол.
Водители, уровень светопропускаемости стекол в машинах которых ниже 70%, должны будут удалить тонировку.
Стоит упомянуть о том, что в настоящее время в России размер штрафа за неправильную тонировку составляет 500 рублей.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УГИБДД России по Республике Мордовия.
Источник: гибдд.рф