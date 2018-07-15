В Рузаевке мотоциклист протаранил автомобиль

В Рузаевке мотоциклист врезался в припаркованный автомобиль.

Указанный инцидент был зафиксирован в ночь на 15 июля на улице Кольцова. По предварительной информации, гражданин, управлявший мотоциклом, по причине превышения скорости не сумел удержать транспортное средство в пределах проезжей части. В итоге мотоцикл на полном ходу врезался в автомобиль, который был припаркован у края дороги.

Как сообщают очевидцы, водитель мотоцикла был госпитализирован. Медики диагностировали у пострадавшего травму ноги.

По информации, которая была опубликована в сообществе «Подслушано Рузаевка (Саранск)».

Источник: vk.com/ruzvk