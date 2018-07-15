Байдарочница из Мордовии завоевала две золотые медали чемпионата России

Байдарочница из Республики Мордовия смогла завоевать две золотые медали в рамках чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ.

Указанные спортивные соревнования в настоящее время проходят на гребном канале Крылатское, в Москве. Республику Мордовия на данном чемпионате представляет Елена Анюшина.

На дистанциях 500 и 200 метров в одиночном зачете мордовская байдарочница смогла завоевать две золотые медали.

Завершится чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ уже сегодня, 15 июля.

По информации, которая была опубликована на официальной странице ВФГБК в социальной сети Twitter.

Источник: e-mordovia.ru