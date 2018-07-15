В Торбеево откроется хостел

В Торбеево в скором времени откроется хостел.

В настоящее время точно известно, что мини-отель будет расположен на улице Лермонтова. По предварительной информации, в хостеле смогут одновременно разместиться 12 человек.

Дирекция хостела говорит о том, что данное заведение с финансовой точки зрения является доступным для тех групп населения, которые имеют ограниченные денежные ресурсы.

Кроме того, в здании, в котором расположен хостел, также работает продовольственный магазин.

По информации «Известий Мордовии».