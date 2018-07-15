Футболисты «Мордовии-М» одержали уверенную победу над соперниками из Ульяновска

Саранский футбольный клуб «Мордовия-М» одержал победу над «СШОР-Волга-М» из Ульяновска.

Указанный матч, который был проведен в рамках первенства МФС «Приволжье», прошел 14 июля на саранском стадионе «Старт».

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу саранской команды. Авторами забитых в ворота ульяновского клуба голов стали Никита Данилин, Александр Ермаков и Денис Соболев.

Единственный мяч в ворота «Мордовии-М» отправил Никита Минаев.

В настоящее время в турнирной таблице первенства МФС «Приволжье» «Мордовия-М» занимает шестое место из двенадцати.

По информации пресс-службы футбольного клуба «Мордовия».

Источник: fc-mordovia.ru