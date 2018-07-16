В Большеберезниковском районе легковушка съехала в пруд

В Большеберезниковском районе Республики Мордовия легковой автомобиль съехал в пруд.

Указанный инцидент произошел днем 15 июля. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-2112, сев за руль в нетрезвом виде, не смог справиться с управлением, вследствие чего машина съехала в пруд. Стоит отметить, что данная информация является неподтвержденной, поэтому не исключено, что автомобиль оказался в воде не по причине пьянства за рулем.

К счастью, транспортное средство заехало в воду только передней частью.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo