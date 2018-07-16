В Рузаевке загорелся профилакторий

В Рузаевке загорелось неэксплуатируемое здание профилактория.

Данное происшествие произошло вечером 15 июля. Загорелось здание профилактория, расположенное на улице Академика Филатова, которое уже практически два года не используется. Что именно стало причиной возгорания строения, пока что неизвестно. Вероятнее всего, в данном случае имело место неосторожное обращение с огнем.

По предварительной информации, огонь распространился на не очень большой площади и существенно не повредил здание.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ пока что никак не прокомментировала данный пожар.

По информации сообщества «Подслушано Рузаевка (Саранск)».

Источник: vk.com/ruzvk