В Саранске осудили преступников, напавших на гражданских супругов

В Саранске суд вынес приговор в отношении двух мужчин, которые жестоко избили своего приятеля и изнасиловали его сожительницу.

В ночь на 7 октября минувшего года в квартире одного из осужденных, проживающего по адресу – улица Веселовского, было весело, пьяно и шумно. В компании двух приятелей и гражданской жены одного из них владелец жилья распивал алкогольные напитки. В определенный момент попойки один из гостей, который пришел вместе со своей сожительницей, поссорился с хозяином квартиры. Перепалка закончилась тем, что владелец жилья и второй его приятель избили металлической трубой своего общего друга и выставили его за дверь. Девушка поспешила за своим сожителем, но осужденные преградили ей путь.

Хозяин квартиры, угрожая пострадавшей убийством, дважды надругался над ней. Из плена пьяного насильника девушку освободили полицейские, которые прибыли ближе к утру.

Решением суда хозяин квартиры, в которой были совершены указанные преступления, был приговорен к 5 годам лишения свободы. В отношении друга осужденного, который помогал ему избивать приятеля, была избрана мера наказания в виде 1 года исправительных работ.

Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru