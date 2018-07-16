В Мордовии обсудили трудоустройство заключенных

Руководство УФСИН РФ по Республике Мордовия провело рабочую встречу с главой регионального министерства промышленности, науки и новых технологий Александром Седовым.

В ходе указанной встречи состоялось обсуждение вопросов, которые касаются трудоустройства заключенных. Было сказано о необходимости развития производственного сектора УФСИН РФ по Республике Мордовия с целью создания дополнительных рабочих мест для граждан, которые отбывают наказание.

Кроме того, было принято решение о создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься решением указанного вопроса.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su