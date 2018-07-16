В Рузаевке маленькая девочка едва не погибла, выпав из окна

В Рузаевке ребенок выпал из окна третьего этажа.

Данный инцидент, который мог обернуться ужасающей трагедией, произошел на минувших выходных. В настоящее время известно, что родители девочки 2017 года рождения ушли по своим делам, оставив её без присмотра. В отсутствии взрослых девочка забралась на подоконник, а затем выпала из окна третьего этажа.

К счастью, ребенок выжил. В данный момент девочка находится в больнице.

Представители правоохранительных органов призывают граждан не оставлять маленьких детей без присмотра.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Источник: mordovia.sledcom.ru