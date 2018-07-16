В Саранске воспитанники летнего лагеря посетили хлебозавод

В Саранске дети, которые в настоящее время отдыхают в одном из местных летних оздоровительных лагерей, посетили хлебозавод.

Для детей, которые отдыхают в летнем оздоровительном лагере «Колокольчик», организованном на базе Центра детского творчества №2 города Саранска, была организована экскурсия на хлебозавод.

Дети узнали об основах профессии пекаря, а также ознакомились с особенностями процесса изготовления хлеба. Кроме того, работники предприятия угостили ребят свежими баранками.

Экскурсия на хлебозавод принесла детям массу позитивных эмоций и оставила в памяти только приятные воспоминания.

По информации «Известий Мордовии».