В Саранске продавались сомнительные семена

В Саранске была пресечена продажа семян сомнительного качества.

Во время проверки магазина «Наша Радуга» ООО «Ашан» сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в данном торговом заведении осуществляется продажа 23 партий семян с истекшим сроком действия документа о качестве, а также 11 партий семян, которые не занесены в реестр селекционных достижений.

По указанному факту был составлен протокол об административном правонарушении.

Юридическому лицу, ответственному за продажу семян, было выдано предписание об устранении нарушений. Указанное предписание было выполнено в предусмотренные законом сроки.

Источник: ursn-rm.ru