Мордовский краеведческий музей приглашает детей на футбольные мероприятия

Мордовский краеведческий музей подготовил для детей ряд мероприятий, посвященных футболу.

В период с 17 по 27 июля на весьма уютной площадке детского музея будет организован показ мультфильмов футбольной тематики. Кроме того, юные жители Саранске, а также их родители в указанный период смогут посетить мастер-класс по изготовлению аппликации из бумаги и шерстяных нитей. Также будут организованы веселые спортивные разминки.

Стоимость детского входного билета составляет 100 рублей. Взрослый билет можно приобрести за 200 рублей.

Музей работает каждый день в период со вторника по воскресенье. В понедельник музей берет паузу.

Источник: mrkm.ru