В Рузаевском районе был проведен традиционный объезд сельских поселений

В Рузаевском районе был проведен объезд сельских поселений.

Суть указанного объезда заключается в том, что конкурсная комиссия оценивает качество благоустройства территорий сельских поселений, уровень санитарного и экологического порядка, качество жизни населения и решение социально-экономических задач.

За минувший год в селах Рузаевского района удалось успешно решить вопросы, касающиеся оформления в собственность бесхозных объектов и невостребованных земельных участков.

Кроме того, во многих селах на должном уровне были проведены работы, направленные на решение так называемых локальных задач. К примеру, в Татарской Пишле был отремонтирован Дом культуры, в Красном Сельце был введен в эксплуатацию шестиквартирный дом.

Участники конкурсной комиссии отметили, что во всех населенных пунктах Рузаевского района на достойном уровне проводится работа по благоустройству территорий, улучшению качества жизни населения и повышению уровня социально-экономического развития.

Источник: ruzaevka-rm.ru