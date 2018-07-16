В Мордовии имеют место массовые нарушения ветеринарного законодательства

За первые шесть месяцев текущего года на территории Республики Мордовия было зафиксировано более 400 нарушений ветеринарного законодательства.

В общей сложности в период с января по июнь текущего года в Республике Мордовия сотрудники регионального отдела Россельхознадзора зафиксировали 453 нарушения законодательства в области ветеринарии. На нарушителей было наложено более 1,5 млн рублей административных штрафов.

Кроме того, за первые шесть месяцев нынешнего года сотрудники Россельхознадзора провели 511 проверок.

Также за отчетный период было отобрано и направлено на экспертизу 4703 пробы биологического материала и животноводческой продукции.

Источник: ursn-rm.ru