В Мордовии преподаватель радиотехники провел урок для несовершеннолетнего преступника

Центр временного содержания для несовершеннолетних преступников ГУ МВД РФ по Республике Мордовия посетил старший преподаватель радиотехники Института физики и химии НИ МГУ им. Н.П. Огарева Анатолий Брагин.

Преподаватель побеседовал с одним из несовершеннолетних преступников. Анатолий Брагин рассказал подростку об основных законах физики, а также предложил собрать схемы электронного конструктора.

После завершения встречи подросток заявил о желании в дальнейшем изучать данное направление в науке.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф