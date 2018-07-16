Жительница Старошайговского района едва не убила пенсионерку ради водки

В Старошайговском районе суд вынесет приговор в отношении 46-летней женщины, обвиняемой в краже и причинении вреда здоровью.

4 мая нынешнего года подсудимая, находясь в селе Старая Федоровка, употребляла спиртное в компании своего знакомого. Когда алкогольные напитки были выпиты до дна, женщина покинула место попойки, предварительно сообщив собутыльнику, что она скоро вернется с новой партией спиртного. Гражданка не имела при себе денег, поэтому добывать очередную порцию так называемой огненной воды она решила криминальным путем.

Женщина пришла на расположенный поблизости приусадебный участок, где в тот момент пенсионерка разбрасывала лопатой навоз. Подсудимая отобрала у старушки лопату. После этого женщина стала требовать от пенсионерки предоставить ей деньги. Для того, чтобы как можно быстрее достичь своей цели, обвиняемая ударила старушку лопатой по голове. Затем гражданка потребовала спиртное и ещё раз ударила пострадавшую лопатой.

Опасаясь за свою жизнь, пенсионерка отвела незваную гостью в дом, а после этого убежала. Обвиняемая забрала из холодильника еду и две бутылки водки, а затем скрылась.

В скором времени суд вынесет приговор в отношении любительницы выпить.

Источник: staroshaigovsky.mor.sudrf.ru