На Мордовию надвигаются ветры и грозы

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17 июля на территории Республики Мордовия ожидается ухудшение погодных условий.
Согласно информации, опубликованной синоптиками, 17 июля на территории многих населенных пунктов региона ожидаются сильные дожди и грозы. Кроме того, метеорологи прогнозируют порывы ветра, скорость которых будет достигать 15-20 метров в секунду.
Сотрудники МЧС призывают граждан держаться подальше от шатких конструкций, которые могут обрушиться в результате сильных порывов ветра. Во время грозы нужно зайти в ближайшее помещение.
Помимо этого жителям Мордовии рекомендовано не оставлять свои машины возле деревьев.
Источник: 13.mchs.gov.ru