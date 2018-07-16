На Мордовию надвигаются ветры и грозы

17 июля на территории Республики Мордовия ожидается ухудшение погодных условий.

Согласно информации, опубликованной синоптиками, 17 июля на территории многих населенных пунктов региона ожидаются сильные дожди и грозы. Кроме того, метеорологи прогнозируют порывы ветра, скорость которых будет достигать 15-20 метров в секунду.

Сотрудники МЧС призывают граждан держаться подальше от шатких конструкций, которые могут обрушиться в результате сильных порывов ветра. Во время грозы нужно зайти в ближайшее помещение.

Помимо этого жителям Мордовии рекомендовано не оставлять свои машины возле деревьев.

Источник: 13.mchs.gov.ru