Саранская школа №10 примет первых учеников

В сентябре в Саранске школа №10 примет первых учеников.

Соответствующее заявление было сделано мэром Саранска Петром Тултаевым. Известно, что в настоящее время педагоги указанного образовательного учреждения проводят встречи с родителями будущих учеников и обсуждают различные вопросы организационного характера.

Кроме того, Петр Тултаев сообщил, что в скором времени начнутся работы по благоустройству территории парка 70-летия Победы, который расположен на улице Ярославской.

Также глава городской администрации отметил, что указанные работы на территории парка завершатся в сентябре.

Источник: adm-saransk.ru