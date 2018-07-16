ЧМ-2018 помог экономике Мордовии

ЧМ-2018 помог Республике Мордовия выйти на новые внешние рынки.

Соответствующее заявление было сделано министром экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Владимиром Мазовым во время пресс-конференции в городском пресс-центре Саранска.

Во время проведения ЧМ-2018 рост экономики региона, по словам министра, составил 123-125%. Кроме того, визиты официальных лиц в Саранск позволили обсудить договоренности об экономическом сотрудничестве с Ираном, Панамой, Японией и Тунисом. К примеру, Республика Мордовия будет взаимодействовать в сфере производства оптического волокна с японской компанией.

Также Владимир Мазов отметил, что в процессе подготовки к ЧМ-2018 в регионе имело место активное развитие строительного комплекса.

Источник: e-mordovia.ru