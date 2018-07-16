В Саранске были обнаружены опасные детские площадки

В Саранске сотрудники прокуратуры зафиксировали многочисленные нарушения правил безопасности на детских игровых площадках.

Во время осмотра детских игровых площадок, расположенных во дворах домов №24, 26 и 30 по адресу – проспект 50 лет Октября, сотрудники прокуратуры обнаружили острые края и кромки, незащищенные болтовые соединения, торчащие из земли железные штыри, и прочие угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних горожан. Данные территории обслуживаются ООО УК «ЖЭК № 17».

Такие же нарушения были обнаружены на детских игровых площадках, которые обслуживаются ООО «Домоуправление № 24», ООО «Дом-управления №16».

По фактам указанных нарушений в суд были направлены соответствующие исковые заявления.

Источник: prokrm.ru