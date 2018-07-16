В Мордовии прокуратура добилась признания недействительным договора аренды земельного участка

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия после вмешательства прокуратуры был признан недействительным договор аренды земельного участка.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в апреле прошлого года администрация Зубово-Полянского городского поселения заключила с ООО «Констант» договор аренды земельного участка, предварительно не разместив на своем официальном сайте информацию о проведении аукциона на заключение договора, что является прямым нарушением законодательства.

Арбитражный суд Республики Мордовия удовлетворил исковое заявление, направленное прокуратурой, и признал договор аренды земельного участка недействительным.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru