В Саранске стартовала подготовка к отопительному сезону

В Саранске началась подготовка к отопительному сезону.

Вопросы, касающиеся подготовки к осенне-зимнему периоду, были обсуждены во время оперативного совещания, которое прошло в мэрии Саранска.

Начальник управления по вопросам городского хозяйства Александр Арянов сообщил, что из 1853 многоквартирных домов с центральным отоплением системы промыты в 1315 (71%), опрессовка проведена в 291 (15,7%) многоквартирном доме. Из 274 км теплосетей опрессовано 85,5 км. Из 103 теплопунктов к осенне-зимнему периоду подготовлено 22 (21,4%), из 22 котельных подготовлено 6 (27,3%).

Мэр Саранска Петр Тултаев распорядился завершить подготовительные работы до сентября.

Источник: adm-saransk.ru