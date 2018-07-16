В Мордовии утонул 39-летний мужчина

В Республике Мордовия утонул 39-летний мужчина.

Указанная трагедия произошла 15 июля на водоеме, расположенном на территории села Монастырское городского округа Саранск. По предварительной информации, 39-летний гражданин купался в пруду. В определенный момент мужчина внезапно начал тонуть. Спустя некоторое время труп гражданина был доставлен на берег.

Что стало причиной гибели мужчины, пока не известно. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту трагедии.

Односельчане погибшего говорят о том, что мужчина приехал на водоем на своей машине.

По информации «Известий Мордовии».