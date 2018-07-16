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Мордовская спортсменка завоевала бронзовую медаль международного турнира по боксу

Мордовская спортсменка завоевала бронзовую медаль международного турнира по боксу

Спортсменка из Республики Мордовия завоевала бронзовую медаль международного турнира по боксу.

Указанные спортивные соревнования проходили в сербском городе Суботица. Участниками турнира стали 129 спортсменов из 22 стран. Представительница Республики Мордовия Анастасия Рыбак, которая является воспитанницей ГБУ РМ «СШОР по боксу имени Олега Маскаева», выступала в составе юниорской сборной России.

Представительнице Мордовии удалось завоевать бронзовую медаль. В командном зачете российские спортсменки заняли второе место.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

 

 


Источник: e-mordovia.ru