Мордовская спортсменка завоевала бронзовую медаль международного турнира по боксу

Спортсменка из Республики Мордовия завоевала бронзовую медаль международного турнира по боксу.

Указанные спортивные соревнования проходили в сербском городе Суботица. Участниками турнира стали 129 спортсменов из 22 стран. Представительница Республики Мордовия Анастасия Рыбак, которая является воспитанницей ГБУ РМ «СШОР по боксу имени Олега Маскаева», выступала в составе юниорской сборной России.

Представительнице Мордовии удалось завоевать бронзовую медаль. В командном зачете российские спортсменки заняли второе место.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru