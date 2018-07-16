В Саранске появилась "загадочная" яма

В Саранске несколько недель назад была вырыта яма, которая представляют собой прямую угрозу для жизни и здоровья горожан.

Около двух недель назад во дворе многоэтажного дома, расположенного на проспекте 60 лет Октября, была вырыта яма, диаметр и глубина которой составляют примерно три метра. Возле ямы не было установлено ограждение.

Кроме того, ни возле, ни в самой яме не проводятся какие-либо работы. В настоящее время яма заполнена водой.

После вмешательства правоохранительных органов, которые получили соответствующую информацию от местных СМИ, яма была огорожена.

Представители СУ СК РФ по Республике Мордовия в настоящее время проводят проверку по данному факту.

Источник: mordovia.sledcom.ru