В Мордовии предстанет перед судом адвокат, устроивший стрельбу в кафе

В Темникове суд вынесет приговор в отношении 29-летнего адвоката, который устроил стрельбу в кафе.

В ночь на 1 января нынешнего года 29-летний адвокат отдыхал вместе со своими друзьями в кафе «Раздолье». Ближе к утру, когда веселье перешло в самую активную фазу, обвиняемый из-за незначительной причины поссорился с другим посетителем увеселительного заведения 27-летнего возраста. Не сумев совладать с эмоциями, старший участник конфликта, который по долгу профессии должен стоять на страже закона, совершил преступное действие. Молодой человек выстрелил в оппонента из имевшегося при себе травматического пистолета.

27-летний пострадавший получил проникающее ранение брюшной полости с повреждением печени.

В данный момент материалы уголовного дела в отношении адвоката, который решил оказаться на месте своих клиентов, находятся на рассмотрении суда.

Источник: mordovia.sledcom.ru