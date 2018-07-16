Тензодатчики: назначение, материалы, применение

Практически во всех сферах промышленности требуется измерять уровень деформации. Для этого используются тензодатчик давления, с помощью которых уровень деформирования может быть преобразован в конкретный показатель. Это помогает определить ее значение.

Назначение тензодатчиков:

Тензодатчики могут быть разных видов и используются они в различных сферах. Типы датчиков:

для измерения давления;

для определения ускорения;

датчики, контролирующие перемещение;

для двигателей.

Тензодатчики делятся по форме и по конструкции. Конструкция аппарата зависит от вида чувствительного элемента. Чтобы контролировать деформацию используются:

фольговые контакты - выполняет роль наклеиваемого тензодатчика. Этой системой удобно пользоваться, она состоит из фольговой ленты, толщина которой составляет 12 мкм. Одна часть пленки получила плотную структуру, а вторая - решетчатую. Отличие этой модели в том, что к ней можно припаивать различные контакты и они переносят низкие температуры без вреда для свей работы;

пленочные - выполнены по аналогу фольговых, кроме материала, который использовался для их изготовления. Для создания этих моделей использовались тензочувствительные пленки со специальным напылением, увеличивающим чувствительность системы. Для создания пленок использовались титан, витан и прочее;

проволочные - с их помощью можно измерить различную нагрузку от несколько сотен грамма до нескольких тонн. Они называются одноточечными, потому что в отличие от предыдущих тензодатчиков измерение происходит в одной точке. С помощью такой конструкции можно использовать проволочные тензодатчики для определения деформации сжатия и растяжения.

Преимущества тензодатчиков

Тензодатчик купить можно в компании КонтроллВахенд а Техника (КВТ) ОЮ, которая является официальным представителем немецкого производителя.

Преимущества тензодатчиков заключаются в:

измерении, которое отличается высокой точностью; можно измерять как статическое, так и динамическое напряжение. Полученные сведения при этом не искажаются. При применении аппаратов в автомобилях или экстремальных видах работы их лесопользование будет комфортным; компактность датчиков делает возможным применять их почти во всех измерительных аппаратов.

Но у тензодатчиков есть и свои минусы. Например, при скачках температуры чувствительность этого агрегата снижается. Чтобы полученные результаты отличались наивысшей точностью, необходимо произвести эксперименты при комнатной температуре и относительно влажности не больше 30%.