В УФССП России по РМ прокомментировали информацию о долгах Депардье

В пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия прокомментировали информацию, опубликованную в СМИ о долгах Жерара Депардьё.

По сообщению сотрудников управления, 13 июня 2018 года в отношении актера было возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании взыскании налоговых платежей (пени) в размере 1114 руб.

Так как у должника не выявлены денежные средства и доходы, из которых можно было бы взыскать задолженность, судебный пристав-исполнитель закрыл исполнительное производство.

По информации из налогового органа на 16.07.2018, представитель Депардье оплатил долг в полном объеме.