В Рузаевке легковушка сбила ребенка

В Рузаевке водитель легкового автомобиля сбил ребенка.

Известно, что указанное происшествие произошло по адресу – Фабричный переулок. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки «Тойота-Королла», выезжая с территории парковочной зоны задним ходом, не заметил маленькую девочку, которая стояла на проезжей части, и совершил на неё наезд.

Пострадавшая была госпитализирована. В настоящее время какая-либо информация о состоянии ребенка отсутствует.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства данного происшествия.

По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф