В Рузаевке легковушка сбила ребенка

1
В Рузаевке водитель легкового автомобиля сбил ребенка.
Известно, что указанное происшествие произошло по адресу – Фабричный переулок. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки «Тойота-Королла», выезжая с территории парковочной зоны задним ходом, не заметил маленькую девочку, которая стояла на проезжей части, и совершил на неё наезд.
Пострадавшая была госпитализирована. В настоящее время какая-либо информация о состоянии ребенка отсутствует.
Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства данного происшествия.
По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.
Источник: гибдд.рф