В Саранске легковушка врезалась в кроссовер

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и кроссовера.

Указанный инцидент был зафиксирован поздним вечером 16 июля. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки «Лада-Приора», врезался в заднюю часть двигавшегося впереди кроссовера марки «Ниссан».

О пострадавших вследствие данной аварии пока что не сообщается.

Вероятнее всего, водитель легковушки протаранил кроссовер из-за несоблюдения безопасной дистанции. Не исключено, что авария произошла в результате того, что водитель иномарки резко затормозил.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Фото опубликовал пользователь под именем Stefan Iq.

Источник: vk.com/saransk_photo