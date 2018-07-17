В Ковылкинском районе легковушка въехала в грузовик

В Ковылкинском районе произошла автомобильная авария с участием грузовика и легковушки.

ДТП произошло 16 июля на одном из участков автомобильной дороги, которая пролегает между селами Парапино и Мордовское Вечкенино. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля марки «Лада-Приора» не смог справиться с управлением, вследствие чего машина на полном ходу врезалась в стоявший у края проезжей части грузовик марки КамАЗ.

К счастью, в результате данного ДТП никто серьезно не пострадал.

Из-за чего водитель легковушки потерял контроль над управлением, пока что неизвестно.

По информации «Известий Мордовий».