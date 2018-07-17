На Юго-Западе Саранска появилось отделение почтовой связи нового формата

На Юго-Западе Саранска открылось отделение почтовой связи нового формата.

Новое отделение почтовой связи открылось в доме №2, который расположен по адресу – проспект 50 лет Октября. Услугами обновленного отделения могут пользоваться порядка 30 тыс. горожан. Стоит отметить, что это уже третий модернизированный филиал почты в Саранске.

Как сообщили в УФПС РМ - филиал ФГУП «Почта России», в отделении связи, расположенном на проспекте 50 лет Октября, работают четыре универсальных операционных окна, при помощи которых можно отправить денежный перевод, оплатить коммунальные услуги, оформить подписку, купить печатные издания и канцтовары.

В среднем услугами отделения ежедневно пользуются порядка 400 человек. В зоне ожидания клиентов были установлены удобные кресла, а также столы для упаковки почтовых отправлений и заполнения бланков. Открытый доступ предоставлен к стеллажам с прессой и брендированными товарами.

Помимо этого, в отделении были размещены таблички со шрифтом Брайля, стойки удобной высоты и пандусы.