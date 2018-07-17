В Саранске сотрудники МЧС сдали зачеты по профессиональной подготовке.

Саранский поисково-спасательный отряд недавно переехал в новый пожарно-спасательный центр, который расположен на улице Терешковой. Сразу же после этого представители ведомства сдали зачеты по профессиональной подготовке, среди которых бег, отжимания, проверка конспектов по самоподготовке и проведение компьютерного теста, разведка подвального помещения в составе звена газодымозащиты и эвакуация пострадавшего с малоэтажного здания с помощью штатного комплекта оборудования.

Все 43 человека личного состава отлично справились с нормативами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru