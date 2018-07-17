В Рузаевке полицейские организовали комплексное мероприятие «Ура, каникулы!»

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов организовали для подростков мероприятие под названием «Ура, каникулы!».

Представители правоохранительных органов вместе с подростками совершили сплав по реке Сура. Предварительно был проведен инструктаж о правилах поведения и мерах безопасности на воде.

После сплава подростки посетили «Школу безопасности» ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, расположенную в поселке Николаевка Большеберезниковского района, и приняли участие в спортивной разминке.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф