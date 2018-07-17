Среди сотрудников УФСИН Мордовии прошли соревнования по гиревому спорту

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия прошли соревнования по гиревому спорту.

В указанных соревнованиях приняли участие сотрудники следственного изолятора №2 УФСИН РФ по Республике Мордовия. Программа состязаний состояла из двух пунктов, среди которых толчок и рывок гири весом 24 килограмма. Соревнования проводились в абсолютной весовой категории.

Первое место занял младший инспектор дежурной службы Шавкат Хайдуков. Второе место досталось старшему инспектору группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными Михаилу Илюшкину. Третье место смог завоевать инженер отдела инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения Сергей Пилюгин.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su