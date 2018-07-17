В Чамзинском районе продавалась опасная мясная продукция

В Чамзинском районе Республики Мордовия продавались опасные продукты из мяса свинины.

В ходе проверки одного из магазинов указанного района сотрудники регионального отдела Россельхознадзора обнаружили, что в торговом заведении осуществляется продажа продукции из мяса свинины без ветеринарно-сопроводительной документации. Кроме того, выяснилось, что имеют место нарушения правил хранения данной продукции.

В отношении владельца магазина была избрана мера наказания в виде штрафа.

Кроме того, хозяину торгового заведения было выдано предписание об устранении нарушения.

Источник: ursn-rm.ru