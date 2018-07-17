Петр Тултаев подвел итоги ЧМ-2018

Мэр Саранска Петр Тултаев заявил, что город отлично справился с проведением ЧМ-2018.

Во время оперативного совещания, которое прошло 16 июля, глава городской администрации отметил, что Саранск смог провести спортивные состязания на высоком уровне и развеять сомнения скептиков по поводу того, что Мордовия не сможет справиться с данной задачей.

Отдельным пунктом Петр Тултаев отметил высокий уровень качества работы представителей правоохранительных органов.

Кроме того, глава городской администрации во время совещания поклонился своим подчиненным за достойную организацию и проведение ЧМ-2018.

Источник: adm-saransk.ru