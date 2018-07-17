На 18 июля в Саранске объявлено оперативное предупреждение

В Саранске на 18 июля было объявлено оперативное предупреждение.

Согласно прогнозу погоды, который был опубликован мордовскими синоптиками, 18 июля на территории Саранска ожидаются грозы и сильные порывы ветра, скорость которых будет достигать 15-20 метров в секунду.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют гражданам без особой надобности не покидать свои дома. Если же вышло так, что вы были вынуждены оказаться на улице, то необходимо избегать деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций, которые могут обрушиться в результате урагана.

Во время грозы не рекомендовано разговаривать по телефону и выходить на открытую местность.

Источник: adm-saransk.ru