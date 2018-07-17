В Торбеево задержали строителя, угнавшего автомобиль

В Торбеево был задержан мужчина, который угнал машину женщины, нанявшей его на временную работу.

Утром жительница Торбеево, решившая отремонтировать свой дом, рассказала наемному строителю о том, какие работы нужно выполнить, и, надеясь на то, что её поручения будут полноценно выполнены, отправилась на работу.

Вечером женщина вернулась домой и обнаружила, что ремонт не сделан, а её новый автомобиль угнан. Гражданка обратилась в полицию.

В кратчайшие сроки полицейские задержали строителя, который на самом деле оказался угонщиком, и доставили его в отделение. Выяснилось, что во время поездки мужчина помял дверь и днище машины.

Источник: 13.мвд.рф