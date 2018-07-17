Одна из колоний Мордовии отпраздновала день рождения

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Одна из исправительных колоний Республики Мордовия отпраздновала день рождения.
В этом году исполняется 59 лет со дня образования исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Республике Мордовия. Начальник исправительного учреждения Елена Позднякова поблагодарила сотрудников за достойное несение службы.
Лучшим работникам исправительной колонии были вручены почетные грамоты и объявлены благодарности.
Кроме того, участники художественной самодеятельности подготовили для своих коллег праздничную программу.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.fsin.su