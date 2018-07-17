Одна из колоний Мордовии отпраздновала день рождения

Одна из исправительных колоний Республики Мордовия отпраздновала день рождения.

В этом году исполняется 59 лет со дня образования исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Республике Мордовия. Начальник исправительного учреждения Елена Позднякова поблагодарила сотрудников за достойное несение службы.

Лучшим работникам исправительной колонии были вручены почетные грамоты и объявлены благодарности.

Кроме того, участники художественной самодеятельности подготовили для своих коллег праздничную программу.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su