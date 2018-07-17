Прокуратора Мордовии добилась признания недействительным договора безвозмездного пользования

В Республике Мордовия после вмешательства прокуратуры был признан недействительным договор безвозмездного пользования.

Государственное унитарное предприятие Республики Мордовия «Фармация» передало одноименному обществу с ограниченной ответственностью право безвозмездного пользования частью помещения площадью 20 квадратных метров.

По факту ООО «Фармация» использовало не 20, а 96,7 квадратных метра, то есть всё помещение. Кроме того, было установлено, что договор между обществом с ограниченной ответственностью и предприятием был заключен без предварительного проведения торгов.

Арбитражный суд Республики Мордовия, изучив иск заместителя прокурора региона, признал рассматриваемый договор недействительным.

Источник: prokrm.ru